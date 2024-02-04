04 февраля 2024, 10:16
Тренировка военных испугала жителей Севастополя
Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой расчетов ППДО
В Севастополе прошла тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Из-за маневров в городе были слышны громкие звуки, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Военные проводили тренировку расчетов ППДО с применением реактивных бомбометов», — уточнил он.
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Развожаев подчеркнул, что обстановка в Севастополе спокойная.
В конце января расчеты ПВО сбили 20 украинских ракет над Черным морем и Крымом. Развожаев отмечал, что российские военные отразили массированную атаку на город, над которым, по его данным, уничтожили более чем шесть выпущенных ВСУ снарядов.
Их обломки упали в районе Федоровской улицы. Пострадавших среди местных жителей не было, но повреждения получили 12 строений в садовом товариществе «Усть-Бельбек».
Севастополь
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