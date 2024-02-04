Общество 04 февраля 2024, 10:16 Тренировка военных испугала жителей Севастополя Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой расчетов ППДО РИА «Новости»

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В Севастополе прошла тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Из-за маневров в городе были слышны громкие звуки, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Военные проводили тренировку расчетов ППДО с применением реактивных бомбометов», — уточнил он.

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Развожаев подчеркнул, что обстановка в Севастополе спокойная.

В конце января расчеты ПВО сбили 20 украинских ракет над Черным морем и Крымом. Развожаев отмечал, что российские военные отразили массированную атаку на город, над которым, по его данным, уничтожили более чем шесть выпущенных ВСУ снарядов.

Их обломки упали в районе Федоровской улицы. Пострадавших среди местных жителей не было, но повреждения получили 12 строений в садовом товариществе «Усть-Бельбек».