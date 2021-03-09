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    09 марта 2021, 18:43

    Тренинги для активистов партии «Новые люди» провели в 12 регионах России

    Алена Собкалова, Елена Силиванова, Ирина Журавлева

    Четырехдневный интенсив для активистов партии «Новые люди» прошел в 12 городах России. Их учили работать в команде и разрабатывать стратегии для улучшения жизни общества.

    Тренинги для активистов партии «Новые люди» провели в 12 регионах России | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    На тренингах перед участниками поставили задачу представить, как изменится Россия и мир в целом. Планировать на несколько лет вперед и понимать, как принятые решения могут повлиять на жизнь общества — важный навык любого политика.

    Перенестись в будущее на 30 лет вперед ребята смогли в команде единомышленников. Опирались на современные тренды и выясняли, как они могут изменить общество.

    Тренинги для активистов партии «Новые люди» провели в 12 регионах России | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Общаясь с людьми, я смотрю, как правильно с ними взаимодействовать, как выстраивать с ними отношения. Это на самом деле очень тяжело, это большая психология, потому что все люди очень разные. Есть люди с тяжелым характером, есть с хорошим характером. Ну, и со временем, надеюсь, у нас выстроиться классная команда, которая будет круто идти вверх», — сказал Василий Акуливушкин, координатор партии «Новые люди» Ховринского избирательного округа.

    Тренинги для активистов партии «Новые люди» провели в 12 регионах России | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Интенсив партии «Новые люди» длился четыре дня. Будущим политикам читали лекции и проводили интерактивные занятия, а также учили публично выступать, проводить расследования и запускать собственные проекты.

    «Ребята разбирают что такое политика, особенно современная политика, поскольку она отличается достаточно сильно от наших представлений. Как построить современную новую партию и создать образ иного политика и новой партии в тех условиях, которые у нас есть», — пояснил Ярослав Самылин, руководитель Московского штаба партии «Новые люди».

    Тренинги для активистов партии «Новые люди» провели в 12 регионах России | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Обучение прошло в 12 регионах России. Полученные знания помогут участникам собрать свои команды в избирательных округах и проводить предвыборные кампании для кандидатов партии «Новые люди» на выборах 2021 года.