Тренинги для активистов партии «Новые люди» провели в 12 регионах России

Четырехдневный интенсив для активистов партии «Новые люди» прошел в 12 городах России. Их учили работать в команде и разрабатывать стратегии для улучшения жизни общества.

Источник фото: телеканал «360»

На тренингах перед участниками поставили задачу представить, как изменится Россия и мир в целом. Планировать на несколько лет вперед и понимать, как принятые решения могут повлиять на жизнь общества — важный навык любого политика.

Перенестись в будущее на 30 лет вперед ребята смогли в команде единомышленников. Опирались на современные тренды и выясняли, как они могут изменить общество.

Источник фото: телеканал «360»

«Общаясь с людьми, я смотрю, как правильно с ними взаимодействовать, как выстраивать с ними отношения. Это на самом деле очень тяжело, это большая психология, потому что все люди очень разные. Есть люди с тяжелым характером, есть с хорошим характером. Ну, и со временем, надеюсь, у нас выстроиться классная команда, которая будет круто идти вверх», — сказал Василий Акуливушкин, координатор партии «Новые люди» Ховринского избирательного округа.

Источник фото: телеканал «360»

Интенсив партии «Новые люди» длился четыре дня. Будущим политикам читали лекции и проводили интерактивные занятия, а также учили публично выступать, проводить расследования и запускать собственные проекты.

«Ребята разбирают что такое политика, особенно современная политика, поскольку она отличается достаточно сильно от наших представлений. Как построить современную новую партию и создать образ иного политика и новой партии в тех условиях, которые у нас есть», — пояснил Ярослав Самылин, руководитель Московского штаба партии «Новые люди».

Источник фото: телеканал «360»

Обучение прошло в 12 регионах России. Полученные знания помогут участникам собрать свои команды в избирательных округах и проводить предвыборные кампании для кандидатов партии «Новые люди» на выборах 2021 года.