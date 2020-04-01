    01 апреля 2020, 10:37

    СМИ: тренеров клубов массово уволили из-за недели самоизоляции

    Ольга Ситникова

    В ГБУ ФСО «Хоккей Москвы» должности лишились 12 тренеров. Они работали в разных спортивных отделениях клуба, но вынуждены были подписать свое увольнение. Об этом сообщил сайт «Ридус» со ссылкой на источник.

    «Был, знаете, такой несправедливый выбор. Либо мы подписываем соглашение, которое нам предоставили, и тогда нам оплачивают за март зарплату, либо, если мы не согласимся с этими условиями, тогда в связи с невозможностью осуществления нашей тренерской деятельности, нас бы просто сократили. Нас вынудили подписать, — пояснил собеседник издания.

    В настоящее время сотрудники остаются дома и пробуют тренировать онлайн. Однако тренеры по фигурному катанию не могут вести занятия через приложение.

    «Когда у нас было собрание, мы намекнули Владимиру Николаевичу (гендиректор ФСО „Хоккей Москвы“ — прим. „Ридуса“), что президент Путин просил работодателей максимально сохранить заработную плату сотрудникам. В ответ на это он нам сказал: „А кто ваш работодатель?“ Мы его спросили: „Разве не вы?“ И он на это просто отшутился, отсмеялся, и не дал точного ответа», — заметил источник.

    Он предположил, что пандемия стала формальным поводом, чтобы убрать работников.

    «Такое ощущение, что все это подгадано специально. По словам руководства ФСО „Хоккей Москвы“ — мы не выгодны для них в финансовом плане, то есть они предлагают у них лед просто арендовать, и заниматься как частные лица, но это нереально», — добавил инсайдер.

    Родители детей, которые занимаются в учреждении, разочаровались в таком решении руководства.

    «Из стен этого клуба вышли высокого уровня спортсмены с медалями, достижениями, титулами. В этом году девочка одна ездила на Чемпионат России, дети, тренирующиеся в „Центральном“, ездили на Чемпионат мира по синхронному фигурному катанию и заняли вторые и третьи места. Из-за закрытия клуба и сокращения тренеров многие дети остались на улице», — отметила мама одной воспитанницы клуба Ирина Жукова.

    По ее словам, договор с родителями расторгли в одностороннем порядке раньше срока и без уведомления.

    Руководство спортклуба на вопрос о том, почему тренерский состав сократили, изданию не ответило.

    «Мы уже решили эту проблему с родителями через адвоката», — заявил изданию генеральный директор ФСО «Хоккей Москвы» Владимир Вдовин.