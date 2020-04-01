СМИ: тренеров клубов массово уволили из-за недели самоизоляции

«Был, знаете, такой несправедливый выбор. Либо мы подписываем соглашение, которое нам предоставили, и тогда нам оплачивают за март зарплату, либо, если мы не согласимся с этими условиями, тогда в связи с невозможностью осуществления нашей тренерской деятельности, нас бы просто сократили. Нас вынудили подписать, — пояснил собеседник издания.

В настоящее время сотрудники остаются дома и пробуют тренировать онлайн. Однако тренеры по фигурному катанию не могут вести занятия через приложение.

«Когда у нас было собрание, мы намекнули Владимиру Николаевичу (гендиректор ФСО „Хоккей Москвы“ — прим. „Ридуса“), что президент Путин просил работодателей максимально сохранить заработную плату сотрудникам. В ответ на это он нам сказал: „А кто ваш работодатель?“ Мы его спросили: „Разве не вы?“ И он на это просто отшутился, отсмеялся, и не дал точного ответа», — заметил источник.

Он предположил, что пандемия стала формальным поводом, чтобы убрать работников.

«Такое ощущение, что все это подгадано специально. По словам руководства ФСО „Хоккей Москвы“ — мы не выгодны для них в финансовом плане, то есть они предлагают у них лед просто арендовать, и заниматься как частные лица, но это нереально», — добавил инсайдер.

Родители детей, которые занимаются в учреждении, разочаровались в таком решении руководства.

«Из стен этого клуба вышли высокого уровня спортсмены с медалями, достижениями, титулами. В этом году девочка одна ездила на Чемпионат России, дети, тренирующиеся в „Центральном“, ездили на Чемпионат мира по синхронному фигурному катанию и заняли вторые и третьи места. Из-за закрытия клуба и сокращения тренеров многие дети остались на улице», — отметила мама одной воспитанницы клуба Ирина Жукова.

По ее словам, договор с родителями расторгли в одностороннем порядке раньше срока и без уведомления.

Руководство спортклуба на вопрос о том, почему тренерский состав сократили, изданию не ответило.

«Мы уже решили эту проблему с родителями через адвоката», — заявил изданию генеральный директор ФСО «Хоккей Москвы» Владимир Вдовин.