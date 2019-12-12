Тренера из Удмуртии уволили после видео с жестоким обращением с волейболистками

Тренера спортивной школы из Глазова (Удмуртская Республика) уволили после публикации в Сети скандального видео. На нем видно, как женщина давала подзатыльники и агрессивно дергала за волосы волейболисток во время одного из матчей.

«С сегодняшнего дня тренер Хлебникова В.А. отстранена от своих должностных обязанностей. Проводится служебная проверка, ход которой на контроле министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики», — заявил министр спорта республики Александр Варшавский. Его процитировало РИА «Новости».

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Он подчеркнул, что считает поведение Хлебниковой недопустимым и вопиющим. Оно, по его мнению, противоречит, тренерской, преподавательской и спортивной этике. По словам министра, дети неприкосновенны как в жизни, так и в спорте. Даже если речь идет о достижении определенных результатов, к ним нельзя применять силу. Также Варшавский выразил удивление, что видео снято еще в 2017 году, а родители начали говорить об этом случае только сейчас.

«Нужно выстраивать диалог с детьми, с тренерами и преподавателями, которым вы доверяете воспитание своих детей, чтобы избежать подобных случаев», — сказал региональный министр.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» обнародовали видео, на котором тренер агрессивно ведет себя по отношению к своим ученицам из волейбольной команды. На кадрах видно, как она таскает их за волосы, дает подзатыльники, замахивается руками. После публикации ролика удмуртская полиция организовала проверку.