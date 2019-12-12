Тренера из Удмуртии уволили после видео с жестоким обращением с волейболистками
«С сегодняшнего дня тренер Хлебникова В.А. отстранена от своих должностных обязанностей. Проводится служебная проверка, ход которой на контроле министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики», — заявил министр спорта республики Александр Варшавский. Его процитировало РИА «Новости».
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Он подчеркнул, что считает поведение Хлебниковой недопустимым и вопиющим. Оно, по его мнению, противоречит, тренерской, преподавательской и спортивной этике. По словам министра, дети неприкосновенны как в жизни, так и в спорте. Даже если речь идет о достижении определенных результатов, к ним нельзя применять силу. Также Варшавский выразил удивление, что видео снято еще в 2017 году, а родители начали говорить об этом случае только сейчас.
«Нужно выстраивать диалог с детьми, с тренерами и преподавателями, которым вы доверяете воспитание своих детей, чтобы избежать подобных случаев», — сказал региональный министр.
Ранее в соцсети «ВКонтакте» обнародовали видео, на котором тренер агрессивно ведет себя по отношению к своим ученицам из волейбольной команды. На кадрах видно, как она таскает их за волосы, дает подзатыльники, замахивается руками. После публикации ролика удмуртская полиция организовала проверку.