Тренер «Востока-65» объяснил задержание с наркотиками: «Таким образом со мной рассчитываются»

Сотрудники ГИБДД задержали тренера сахалинского баскетбольного клуба «Восток-65» Эдуарда Сандлера. В его машине нашли бутылку с неизвестным веществом, напоминающим наркотики. Сам спортсмен заявил «360», что сдал все необходимые тесты, а запрещенные вещества ему подкинули.

«Я уже сдал тесты, наркотических веществ во мне нет, все тесты сдал», — заверил Сандлер.

По его словам, бутылку ему могли подкинуть бизнесмены, которые строили спортивную базу «Восток».

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«Таким образом со мной рассчитываются. Команду выживают с этой базы, поэтому есть определенный конфликт», — рассказал тренер баскетбольного клуба.

Сандлера задержали на проспекте Мира, недалеко от дома №255 в Южно-Сахалинске. Во время осмотра иномарки под передним сидением нашли прозрачный пакет, где лежала бутылка с коричневым веществом.

«Друзья, только что остановили гаишники, осмотр машины. Подбросили наркотики, как обычно, то есть схема Канавская. Якобы досмотр с пристрастием. Лазили по машине, якобы у меня там лежит конопля. Это смешно вообще, понятно, кто работает и зачем», — сообщил спортсмен в своем Telegram-канале.

Источник фото: t.me/sandlerlive

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД. Как сообщили правоохранители, Сандлера задержали 13 декабря.

«При проверке документов водитель вел себя взволнованно, на вопросы сотрудников полиции отвечал невнятно, поэтому было принято решение провести досмотр транспортного средства», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Найденное вещество отправили на экспертизу. Процессуальное решение будет принято только после получения результатов исследования.

Осенью 2019 года стало известно, что баскетбольный клуб «Восток-65» может остаться без зала для тренировок. Базу «Восток» создал на собственные деньги бизнесмен Олег Кан. Он перестал спонсировать клуб после того, как у него начались обыски. Стоимость аренды сразу же взлетела, а новый директор базы заявил, что команде нужно искать новое место для проведения игр.