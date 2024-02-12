Общество 12 февраля 2024, 14:30 Тренер Волынкина: упражнения «лодочка» и «планка» укрепят мышцы спины

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Самыми эффективными для укрепления мышц спины станут упражнения «лодочка», «планка», «кошка» и «ягодичный мостик». Об этом сообщила спортивный тренер Мария Волынкина в беседе с News.ru.

По ее словам, при выполнении упражнения «лодочка» следует одновременно поднимать вытянутые прямые руки и ноги, лежа на спине. При этом носки должны быть развернуты наружу.

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«При выполнении „ягодичного мостика“ ягодицы нужно максимально поднимать к потолку, фиксируя их наверху. Если вы делаете планку на руках или предплечьях, позвоночник должен быть абсолютно ровный, без прогибов в пояснице», — отметила Волынкина.