Общество 25 марта 2024, 13:48 Тренер Волынкина: система поощрений поможет найти мотивацию к занятиям спортом

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Тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, как найти мотивацию к занятиям спортом. В данном вопросе важен позитивный настрой, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, необходимо получать удовольствие от самого процесса формирования красивого тела. Неудачи не должны останавливать движение на пути к желаемой цели.

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Специалист посоветовала завести дневник достижений, а также разработать систему поощрений. Можно делать себе подарок по результатам месяца, пояснила Волынкина.