Общество 14 августа 2023, 16:15 Тренер Волынкина: боковая планка сделает талию тоньше

Читать 360tv в

Выполнение боковой планки и скручиваний поможет избавиться от лишних сантиметров в области талии. Об этом сообщила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, выполнять упражнения следует от 20 до 30 секунд. Для этого стоя в обычной планке необходимо поочередно поднять руку перпендикулярно полу и разворачиваться в разные стороны.

Реклама

Также сделать талию тоньше поможет упражнение «вакуум», при котором втягивается живот и удерживается дыхание на 30 секунд.