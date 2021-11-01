Тренер тверской команды КВН умер в возрасте 33 лет

На 34-м году из жизни ушел шоумен, тренер тверской команды КВН Степан Киселев. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Официальную лигу КВН «Верхневолжье».

Киселев стал играть в КВН после окончания Тверского государственного технического университета. Его назвали отзывчивым тренером, который поделился своими знаниями со многими начинающими тверскими юмористами. По данным издания, Киселев скончался в больнице, куда его привезли после удара электрическим током.