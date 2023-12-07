Общество 07 декабря 2023, 17:27 Тренер Татьяна Шилина посоветовала надевать на открытый каток три слоя одежды

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Отправляясь на открытый каток, следует позаботиться о наряде, чтобы не подхватить простуду или ОРВИ. Хорошо провести время и не заболеть поможет трехслойная одежда, сообщила изданию Life старший тренер-преподаватель по фигурному катанию Татьяна Шилина.

Сперва следует надеть термобелье либо тонкую водолазку, далее — теплый свитер или толстовку. Снизу подойдут горнолыжные (зимние) штаны, желательно на пуху. Куртка при этом должна быть не слишком толстой, чтобы не сковывались движения.

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Носки лучше выбирать из плотного материала, а шапку — закрывающую уши. На катке желательно иметь две пары варежек, чтобы не кататься в мокрых, добавила Шилина.