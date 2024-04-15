Общество 15 апреля 2024, 15:29 Тренер Сулим: мышцы ног можно эффективно тренировать дома приседаниями и выпадами

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Эффективно укрепить бедра, ягодицы и мышцы ног можно в домашних условиях с помощью приседаний и выпадов. Об этом рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта ГУП Александра Сулим в беседе с News.ru.

По словам специалиста, приседать лучше из широкой стойки с утяжелителем в виде гантели или бутылки с водой. Выпады вперед, назад и в сторону также полезны для бедер и ягодиц, для хорошего результата достаточно сделать три подхода по 10 повторений.

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Завершить домашнюю тренировку стоит кардиоупражнениями на сжигание жира. Это могут быть прыжки на скакалке или бег на месте, добавил сайт kp.ru.