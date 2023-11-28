Общество 28 ноября 2023, 16:20 Тренер Шилина призвала не использовать наушники во время катаний на льду

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Тренер Татьяна Шилина дала советы любителям катаний на льду. Рекомендации будут полезны как новичкам, так и опытным спортсменам. Об этом сообщил Life.

По словам эксперта, важно научиться правильно падать, поэтому необходимо заранее потренироваться подставлять руки перед выходом на каток. Немаловажную роль играет умение тормозить. Самый простой вариант — остановка с маленькой скорости у бортика, объяснила Шилина.

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Она также отметила опасность катания на коньках в наушниках. Использование этого устройства может обернуться столкновением с другим отдыхающим.