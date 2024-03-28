Общество 28 марта 2024, 16:23 Тренер Сенькова: йога и дыхательные гимнастики помогут людям старше 60 лет наладить обменные процессы

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Тренер и диетолог Надежда Сенькова положительно оценила стремление пожилых людей приобщиться к спорту. Однако после 60 лет необходимо учитывать ряд возрастных изменений, например хрупкость костей, рассказала эксперт «Абзацу».

По ее словам, стоит выбирать нагрузки несилового характера. Отлично подойдут йога, дыхательные гимнастики, зарядка и специально подобранные комплексы.

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Сенькова отметила, что такая физическая активность поможет наладить обменные процессы и регулировать давление. Еще один несомненный плюс — положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.