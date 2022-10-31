Тренер Помазной рассказал, как правильно тренироваться в холодную погоду | 360°

Общество 31 октября 2022, 11:26 Тренер Помазной рассказал, как правильно тренироваться в холодную погоду Тренер Помазной: перед занятиями на улице необходимо сделать разминку в теплом помещении Unsplash

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Спортивный тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной в разговоре с изданием РИАМО заявил, что перед тем, как выйти тренироваться на улицу в холодную погоду, следует сделать разминку в помещении.

Делать ее нужно с той целью, чтобы организм немного разогрелся.

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«Провести какую-то динамическую растяжку либо выполнить какие-то легкие упражнения, чтобы организм уже был немножко разогрет перед выходом на улицу», — добавил Помазной.

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По словам фитнес-тренера, старшего тренера спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрия Нагулина, скорость во время пробежки следует набирать постепенно, чтобы холод не сковывал мышцы. Перед бегом также можно поделать приседания и отжимания.

Одежду для занятий на улице необходимо выбрать удобную и утепленную. Кроме того, как заметили специалисты, желательно надевать термобелье, поскольку оно отталкивает влагу и удерживает тепло.