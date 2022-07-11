Тренер Помазной объяснил, почему стоит избегать уличных драк любым способом

Руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной посоветовал россиянам, получившим навыки борьбы во время занятий единоборствами, избегать уличных драк любым способом. Об этом написал сайт РИАМО.

По словам словам специалиста, лучший вид боевого искусства на улице — это бег.

«Я сам посвятил 20 лет единоборствам, выступал в разных видах спорта. Ездил к различным тренерам, которые обучают ударным техникам, борьбе. Любой хороший тренер своим ученикам объясняет, что ни один из них не должен использовать полученные навыки против другого человека, тем более на улице. Неправильно советовать какой-то конкретный тип единоборств в уличной драке. Если говорить в шуточной форме, то лучший вид боевого искусства на улице — это бег. Ситуаций, которые могут привести к драке на улице, необходимо избегать», — добавил он.

В том случае, если уличный конфликт не удается разрешить, можно попробовать разговаривать с оппонентом. Как отметил тренер, человек может погибнуть даже не от удара, а от неудачного падения, поэтому такие моменты лучше обходить стороной.