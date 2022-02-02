Тренер по верховой езде Сафронов: Ким Чен Ын хорошо ездит на лошади

Глава КНДР Ким Чен Ын имеет хороший навык верховой езды. Об этом Lenta.ru рассказал мастер спорта, заслуженный тренер России Николай Сафронов.

Он оценил навык верховой езды лидера КНДР по отрывку фильма, где глава Северной Кореи скачет верхом на лошади.

Сафронов отметил, что Ким Чен Ын уверенно сидит в седле, не делает резких движений руками и грамотно работает ногами.

«Седло хорошее, он сидит как в кресле, спокойно. Оно немножко углубленное, как раз для него, чтоб не болтало. Лошадь бежит, а он за поводочек поддерживает, и ему очень комфортно на таком галопе», — рассказал Сафронов.