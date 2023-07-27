Общество 27 июля 2023, 18:24 Тренер по омоложению Трескова перечислила привычки, которые предрасполагают к быстрому старению Тренер по омоложению Трескова: жирная пища негативно сказывается на коже

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Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова в разговоре с «Общественной Службой Новостей» перечислила привычки, которые предрасполагают к быстрому старению.

Специалист указала на преобладание в рационе жирной и переработанной пищи. Такая еда в целом негативно сказывается на коже и общем состоянии.

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Неактивный образ жизни приводит к ухудшению кровообращения и снижению энергии. Все это непосредственно влияет на кожу и способность организма эффективно противостоять негативным воздействиям.

При нарушенном сне организм не успевает восстановиться, отдохнуть и произвести коллаген, добавила Трескова.