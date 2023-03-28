Общество 28 марта 2023, 13:48 Тренер по голосу Седа Каспаров рассказал, как привлечь внимание аудитории

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Оказавшись среди новых людей, одни сразу становятся центром внимания, другие — остаются в тени, и это зависит от ряда факторов. Об этом рассказал тренер по голосу Седа Каспаров, передала «Вечерняя Москва».

Он посоветовал следить за своим голосом и интонациями. Во-первых, не заискивать и не пытаться понравиться. Потому что иначе голос становится сбивчивым и торопливым. Лучше сконцентрироваться на том, чтобы он, наоборот, звучал более четко и ровно.

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Также следует обратить внимание на свою речь. Седа Каспаров рекомендовал заранее узнать, что за люди будут среди аудитории, чтобы говорить с ними на одной волне.

Эксперт добавил, что хороший прием — называть людей по имени, такой подход нравится собеседнику и позволяет удержать внимание. В заключение он посоветовал говорить с улыбкой. Это делает голос более приятным и располагает аудиторию.

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