Тренер по фигурному катанию Тарасова попала в больницу второй раз за зиму

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в больнице второй раз за зиму. Об этом написало издание «ВсеПроСпорт».

«Я в больнице», — сказала Тарасова корреспонденту издания, но не уточнила, по какой именно причине ее госпитализировали.

Не раскрыла Тарасова и подробности о своем самочувствии. Сообщалось, что недавно ей вызывали бригаду скорой помощи после жалоб на головные боли и боли в животе. Тогда ей помогли, но госпитализировать не стали. В декабре тренер попала в больницу, потому что ее состояние ухудшилось.

Татьяна Тарасова — мастер спорта СССР международного класса и советский и российский тренер, ее имя есть в Зале славы мирового фигурного катания. Ее ученики к 2004 году забрали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы.

Ранее Тарасова высказывалась по поводу дальнейшей судьбы как тренера фигуриста Евгения Плющенко. Она заявила, что ему еще далеко до Этери Тутберидзе, поэтому между ними не может быть соперничества.