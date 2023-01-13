Эксклюзив 13 января 2023, 14:58 Тренер по фигурному катанию Мишин сообщил о своем состоянии после новостей о пневмонии Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин вышел на связь после сообщений о болезни РИА «Новости»

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Невероятную преданность профессии показал заслуженный тренер России по фигурному катанию, 81-летний Алексей Мишин. Буквально на днях СМИ писали о его плохом состоянии и подозрении не пневмонию, но сейчас он вышел на лед. Об этом Мишин сообщил «360».

«Я чувствую себя лучше и приступил к тренировкам», — сказал он.

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На фоне сообщений о госпитализации олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова, новость об обращении заслуженного тренера Алексея Мишина к медикам вызвала беспокойство россиян.

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Однако позже супруга тренера сообщила, что госпитализация ему не понадобилась. Женщина сказала, что у Мишина затянулась простуда, что, скорее всего, у ее именитого супруга бронхит.

Тем временем фигурист Роман Костомаров находится в реанимации в Коммунарке. По словам знакомого с ситуацией, никаких улучшений нет. Олимпийский чемпион попал в больницу 10 января. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его экс-партнерша по льду Татьяна Навка призвала молиться за здоровье Костомарова и надеяться на лучшее.