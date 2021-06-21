Тренер назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале

Упражнения со свободным весом могут привести к травме. Для предотвращения повреждений нужно заниматься с партнером и соблюдать технику.

Тренер по триатлону Александр Халаманов рассказал РИА «Новости», что даже профессиональный спортсмен может травмироваться, выполняя упражнения со свободным весом.

«В приседаниях со штангой, становой тягой и жиме лежа задействовано больше всего суставов. Вне зависимости от уровня подготовки эти три упражнения рекомендуется делать с партнером, который способен подстраховать, особенно если речь идет о больших весах», — рассказал он.

Если партнера для занятий в тренажерном зале нет, то можно делать жим лежа и приседания в машине Смита, где гриф штанги перемещается вдоль рельсов.

«Машина позволяет в любой момент повернуть гриф и безопасно закончить упражнение в любой фазе», — добавил Халаманов.

Тренер отметил, что любое упражнение со свободным весом может привести к травме, если выполнять его неправильно. Также необходимо уметь группироваться, чтобы свести ущерб для здоровья к минимуму.