Тренер назвал эффективные способы борьбы с насильниками

Совсем недавно в Санкт-Петербурге полиция задержала преступника, который нападал на женщин с целью изнасилования. Мужчина орудовал в районе Мурино, рассказал сайт iReactor.

Злоумышленник набросился на девушку в лифте жилого дома на Воронцовском бульваре. По словам потерпевшей, молодой человек преследовал ее с самого паркинга. Затем он забежал в парадную и с помощью разбитой бутылки начал угрожать. Потерпевшая обратилась в отдел полиции. Оперативники просмотрели записи с видеокамер и нашли насильника. Позже выяснилось, что девушка из лифта была не первой его жертвой.

О том, какие существуют эффективные способы самообороны в таких ситуациях, рассказала инструктор школы «Самбез» Ирина Макарова.

Во-первых, по словам Ирины, в темное время суток женщинам следует надевать те вещи, в которых удобно бегать. Также не стоит перемещаться по улицам одной. А если такой возможности нет, то лучше заказать такси и на всякий случай записать номер водителя.

Кроме того, важно обращать внимание, не идет ли кто-то следом. Первым делом необходимо добежать до дома и позвонить соседям, если есть ощущение, что вас кто-то преследует.

По словам Макаровой, маньяки редко нападают на девушек, которые ходят в сопровождении. Причем компанию может составить абсолютно любой человек.

Газовый баллончик или шокер, по мнению специалиста, стоит носить в опасных районах города. Однако необходимо помнить, что применение этих средств чревато проблемами с законом.

Кроме того, по словам инструктора, любая девушка должна находиться в хорошей физической форме. Даже если нет желания заниматься борьбой, мышцы тела следует держать в тонусе.