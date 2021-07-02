Тренер личностного роста назвала свое определение полноценной жизни

Руководитель проектов Ассоциации волонтерских центров Екатерина Солодилова рассказала, что считает полноценной жизнью. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

По ее словам, в это понятие входит реализация в разных сферах — не только в основной работе или в семье.

«Нельзя быть абсолютно однобоким», — считает она.

Сама Солодилова интересуется разным вещами. Она работала тренером в Всероссийской школе личностного роста и студенческого самоуправления «Прогресс», создала тренинги по стресс-менеджменту и интересуется социальным проектированием.

«Основные мои темы — все, что связано с межличностными коммуникациями… Я выступаю консультантом в различных компаниях. Также являюсь сертифицированным тренером-нейротехнологом», — рассказал Солодилова.

Ранее стало известно, что класс психолого-педагогического профиля откроется в Салехарде в третьей школе для старшеклассников с нового учебного года. Школьники смогут изучать такие предметы, как психология общения, этика деловых коммуникаций, основы возрастной психологии, социальное проектирование. Также у них будет возможность проходить практику.