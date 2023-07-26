Общество 26 июля 2023, 19:45 Тренер личностного роста Баушева посоветовала бросать надоевшую работу

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Убеждение о том, что нужно пропадать на работе, чтобы добиться успеха, ошибочно. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессиональный управленец, наставник и тренер личностного роста Надежда Баушева.

По ее словам, постоянные переработки и чрезмерная инициативность не способствуют продвижению по карьерной лестнице. Также начальство не оценит и саморекламы. Наконец, не стои слишком долго сидеть на одном месте. Особенно, если работа не по душе. Лучше увольняться и искать новое место. Однако не рекомендуется менять работу слишком часто, это тоже настораживает потенциального нанимателя.

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