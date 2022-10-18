Тренер Хохлов выиграл иск к Facebook за блокировку фамилии | 360°

Общество 18 октября 2022, 18:43 Тренер Хохлов выиграл иск к Facebook за блокировку фамилии Суд обязал выплатить тренеру Хохлову 65 млн рублей и разблокировать его фамилию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-футболиста сборной России и тренер Дмитрий Хохлов выиграл иск к соцсети Facebook* на 65 миллионов рублей. Рассмотрение дела проходило в Солнцевском суде Москвы. О решении правоохранительных органов рассказало РИА «Новости».

«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook* выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщил источник издания в правоохранительном органе.

Реклама

Также он рассказал, что представителям соцсети придется в течение месяца разблокировать все упоминания фамилии спортсмена.

Реклама

По данным РИА «Новости», ранее слушания по делу Хохлова переносились. Поводом стал анализ нанесенного спортсмену вреда. Причем даты заседаний сдвигались на достаточно длительный срок.

Также известно, что представители Хохлова в суде жаловались на снижение частоты упоминаний фамилии тренера в прессе и публикациях простых пользователей соцсети. По словам защиты бывшего игрока сборной России, это могло отпугивать потенциальных рекламодателей.

* Социальная сеть Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.