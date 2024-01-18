Общество 18 января 2024, 17:26 Тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Деян Милоевич скончался на 47-м году жизни

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Помощник главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз», клуба Национальной баскетбольной ассоциации, Деян Милоевич ушел из жизни в возрасте 46 лет. Трагическую новость сообщил Life, ссылаясь на пресс-службу команды.

Известно, что спортивному наставнику стало плохо во время ужина в ресторане. Милоевича госпитализировали, однако уже на следующий день он скончался, добавил «Санкт-Петербург».