Общество 11 декабря 2023, 19:02 Тренер Филиппенко: скручивания помогут убрать живот до Нового года

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Убрать живот за короткое время к Новому году можно с помощью определенных упражнений. В этом помогут скручивания, сообщил мастер-тренер сети фитнес-клубов Роман Филиппенко в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, такое упражнение на пресс поможет укрепить и тонизировать область живота, сделав его более плоским и подтянутым. Также сбросить лишние килограммы можно благодаря регулярным пешим прогулкам.

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Тренер напомнил, что любая физическая активность будет эффективна только при условии соблюдения сбалансированного питания.