Тренер Фатеев рассказал о правилах занятия фитнесом для новичков

Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев дал небольшую инструкцию новичкам, с чего начинать свои занятия в тренажерном зале. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, в нынешних реалиях все больше людей начинают заниматься спортом вместе с тренером, однако далеко не все могут позволить себе индивидуальные тренировки.

«Сейчас с появлением фитнес-индустрии и курсов повышения квалификации, человек в спортивном зале не имеет права давать рекомендации кому-либо. Ответственность за клиента несет спортивный зал! Рекомендации какие-либо давать никто не может, не являясь тренером этого человека», — добавил Фатеев.

Новичкам следует проводить регулярные тренировки, но ни в коем случае не каждодневные. Кроме того, на первых занятиях не рекомендуется использовать грузы с большим весом.

«Сначала нужно размяться на кардиодорожке или велотренажере, чтобы настроить сердце на физическую активность (5-15 минут). После этого может приступать к выполнению упражнений», — добавил тренер.

Во время первых тренировок можно не следить за дыханием и временем между подходами, однако важно ориентироваться на собственные ощущения.

«На первых этапах можно не следить, сколько времени между подходами прошло. Важно ориентироваться на собственные ощущения и ни в коем случае не загонять себя», — добавил эксперт.

В заключение он отметил, что вместе с тренировками нужно следить за питанием, которое должно быть сбалансированным и полезным.