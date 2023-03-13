Общество 13 марта 2023, 12:32 Тренер Дмитрий Нагулин рассказал, какими видами спорта весной можно заменить спортзал Unsplash

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Позади уже почти половина первого весеннего месяца, а это значит, что пора готовить фигуру к пляжному сезону, причем совершенно необязательно идти в спортзал. Об этом РИАМО рассказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

По его словам, найдется достаточное количество альтернатив для занятий спортом на свежем воздухе. Они полезны и позволяют хорошо поработать над фигурой. Например, спортсмен предложил обратить внимание на езду на велосипеде. Популярность этой активности растет с каждым годом. И Дмитрий Нагулин советует вечером сделать выбор в пользу велопрогулки вместо просмотра сериала.

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Также отлично подходит для весенних занятий бег.

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«Пробежки — тоже прекрасный способ привести себя в форму после зимней „спячки“. Бег не только положительно влияет на состояние вашей фигуры, но еще и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и повышает общую выносливость организма», — заявил Дмитрий Нагулин.

Он также добавил, что для можно заменить пробежки интенсивными прогулками, прыжками на скакалке на свежем воздухе. При этом тренер призвал не забывать про разминку и правильную обувь для занятий спортом.

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