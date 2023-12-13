Общество 13 декабря 2023, 15:36 Тренер Черная: упражнение с пакетом крупы покажет эффективность при болях в спине

Читать 360tv в

Боль в пояснице зачастую является следствием малоподвижного образа жизни. Как избавиться от неприятных ощущений, рассказала в беседе с Life практикующий тренер системы бережного фитнеса Анастасия Черная.

По словам эксперта, облегчить состояние позволит расслабление мышц. В этом поможет упражнение с пакетом крупы.

Реклама

Нужно лечь спиной на пол и согнуть ноги в коленях. Ощущения не должны приносить дискомфорт. Упаковку весом не больше килограмма необходимо положить на низ живота. Если при этом расслабиться, боли пройдут, объяснила тренер.