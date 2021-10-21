Тренер боксера, убившего медведя, не увидел героизма в поведении спортсмена

Тренер боксера Ильи Медведева Дмитрий Косенко призвал не делать героя из спортсмена, который в схватке с медведем под Тюменью сумел нанести животному смертельные раны. Любой на месте боксера попытался бы спасти свою жизнь, заявил Косенко РЕН ТВ.

Тренер предположил, что Медведев все же стрелял в медведя, потому что убить столь крупного хищника голыми руками очень тяжело. Но Косенко усомнился в том, что он мнит себя героем.

«Думаю, он больше спасал себя и защищался. Сами понимаете, в такой ситуации, Медведев, вероятно, действовал стихийно, на эмоциях. Ничего героического. думаю, там не было», — сказал тренер.

Косенко отметил, что исход схватки стал «счастливым случаем» для боксера. При этом не важно, кто оказался перед медведем — профессиональный боец или обычный человек, потому что хищник все равно сильнее.

«Зачем все эти истории про героизм? Понимаете, простой парень. Так получилось. Это просто удача. Человеку повезло, что он выжил», — заявил Косенко.

Боксер Медведев после нападения медведя оказался в искусственной коме. Но врачи заверили, что его жизни ничто не угрожает. Случай произошел после рыбалки на реке Иртыш в Тюменской области. Дикий зверь сначала набросился на 48-летнего мужчину, который погиб на месте. А после этого повалил боксера, но спортсмен победил в схватке.