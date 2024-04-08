Общество 08 апреля 2024, 13:04 Тренер Бахтурина: не стоит проводить разминку на беговой дорожке

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Разминка на беговой дорожке считается ошибкой, поскольку для бега даже на низких скоростях все равно необходимо предварительно подготовить свое тело. Об этом рассказала тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина «Известиям».

По словам эксперта, лучше всего перед тренировкой сделать суставную гимнастику. Только после нее можно переходить к упражнениям на беговой дорожке, постепенно увеличивая амплитуду движений. Также Бахтурина посоветовала заниматься в зале с опытным наставником.

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«Если нет специального образования и мир спорта — это нечто новое, то заниматься в зале без опытного наставника будет ошибкой. Это не значит, что тренер необходим всем и каждому на регулярной основе, но для нескольких первых занятий помощь эксперта понадобится», — добавила она.