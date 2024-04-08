08 апреля 2024, 13:04
Тренер Бахтурина: не стоит проводить разминку на беговой дорожке
Разминка на беговой дорожке считается ошибкой, поскольку для бега даже на низких скоростях все равно необходимо предварительно подготовить свое тело. Об этом рассказала тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина «Известиям».
По словам эксперта, лучше всего перед тренировкой сделать суставную гимнастику. Только после нее можно переходить к упражнениям на беговой дорожке, постепенно увеличивая амплитуду движений. Также Бахтурина посоветовала заниматься в зале с опытным наставником.
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«Если нет специального образования и мир спорта — это нечто новое, то заниматься в зале без опытного наставника будет ошибкой. Это не значит, что тренер необходим всем и каждому на регулярной основе, но для нескольких первых занятий помощь эксперта понадобится», — добавила она.
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