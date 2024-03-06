Общество 06 марта 2024, 16:40 Тренер Андриянова: монодиеты принесут больше вреда, чем пользы

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Многие в попытках похудеть к лету в быстрые сроки садятся на монодиеты, которые предполагают употребление какого-либо одного продукта. Такое питание принесет больше вреда, чем пользы, сообщила «Известиям» фитнес-инструктор Анастасия Андриянова.

По словам эксперта, даже в случае похудения после такой диеты килограммы с большой вероятностью все равно вернутся. Сбросить лишний вес без вреда для здоровья поможет сбалансированное питание с употреблением нежирного мяса, рыбы и клетчатки.

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Андриянова напомнила, что для достижения цели необходимо тренироваться в зале минимум три часа в неделю.