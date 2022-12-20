Общество 20 декабря 2022, 14:44 Тренер Андрианова рассказала, как прогулка с собакой может превратиться в тренировку Тренер Андрианова: можно отправиться с собакой на хайкинг, в лес или в горы

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Доцент кафедры физической культуры ГУУ Раиса Андрианова в разговоре с изданием Life рассказала, что альтернативой обычной тренировке в спортзале может стать быстрая прогулка или пробежка с собакой.

Например, можно отправиться с собакой на хайкинг, в лес или в горы. Если такой возможности нет, можно просто пробежаться с питомцем вдоль своего района.

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«В качестве кардиоупражнений могут послужить и совместные прыжки на скакалках. Да-да, не удивляйтесь!», — сообщила тренер.

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Многие собаки любят игровые виды спорта, например, баскетбол или футбол. Если вы продолжите набивать мяч, то сразу же последует ответная реакция питомца. Андрианова отметила, что главное не терять из виду животное и контролировать его. В таком случае совместная тренировка принесет пользу и заряд бодрости на весь день.

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