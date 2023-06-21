Общество 21 июня 2023, 19:17 Тренер Афанасьева посоветовала не торопиться во время занятий йогой, чтобы не навредить себе

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Чтобы занятия йогой приносили удовольствие, а не дискомфорт, нужно все делать плавно и аккуратно, не торопясь. Об этом РИАМО рассказала тренер по йоге, участник эфиров Спортивных выходных Арина Афанасьева.

По словам эксперта, главная ошибка новичков заключается в том, что они хотя слишком быстро научиться всем тонкостям. Но нельзя сесть на шпагат без подготовки за пару занятий.

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«То есть не торопить события — это самое главное. Все придет вовремя, тогда, когда вы будете готовы, все получится. Важно просто быть здесь терпеливым», — объяснила Арина Афанасьева.

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