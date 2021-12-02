«Сбер» рассказал о новом тренде мошенников

Мошенники добавили еще один вариант обмана доверчивых россиян. Своих жертв они не только вынуждают взять кредиты, но и убеждают их заложить или продать жилье.

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский обратил внимание на зарождающийся тренд в ходе выступления на форуме AntiFraud Russia. Его слова привело РИА «Новости».

«Если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», — подчеркнул Велигодский.

В компании Qrator Labs ранее рассказали, что для получения кредита в МФО злоумышленники теперь используют так называемые SMS-бомберы. Первым делом они ищут паспортные данные и телефон потенциальной жертвы и пробуют зарегистрировать ее на десятках разных сайтов, в том числе порталах МФО.

Человеку приходит множество СМС с кодами авторизации. Для получения к ним доступа мошенники связываются с объектом атаки в мессенджерах, втираются в доверие и просят прислать скрин экрана со входящими сообщениями. Многих людей большое количество СМС пугает, и они становятся более внушаемы.