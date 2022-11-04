Тренд на сплочение россиян есть. Людей объединяют общие внешние проблемы | 360°

Эксклюзив 04 ноября 2022, 11:28 Тренд на сплочение россиян есть. Людей объединяют общие внешние проблемы Политсоветник Маркелов: тренд на сплочение россиян есть Пресс-служба Кремля

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Соцопросы демонстрируют тренд на сплочение россиян, рассказал «360» политический советник Сергей Маркелов в День народного единства. Он подчеркнул, что ни один опрос не даст четкий ответ, насколько сильно сплотились жители в последнее время, но это легко вычислить косвенно, спрашивая людей, поддерживают ли они те или иные идеи.

«Считается, что хороший уровень группового согласия — это где-то от 60%. Когда 60+, это уже некая гарантия, что в этом обществе, в этой группе людей есть сплочение. Так принято в социологии», — пояснил Маркелов.

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Он отметил, что людей сильнее всего объединяют внешние факторы, позитивные и негативные: грубо говоря, они «начинают смеяться, когда снаружи есть смех», и плакать, когда снаружи плач. В такой ситуации они плюют на внутренние недоговоренности и демонстрируют «взаимную симпатию и эмпатию по отношению к проблеме».

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Маркелов напомнил, что в этом году мощный внешний фактор — давление на Россию, в том числе как на нацию, о чем не раз заявляли политики страны.

«Что касается Дня народного единства, патриотические государственные праздники, связанные с историей страны, какими-то ее событиями, должны быть. Это есть во всех странах», — рассудил эксперт.

Он добавил, что через эти праздники людям транслируются определенные идеи, в том числе о том, что государство «есть и защищает» их.