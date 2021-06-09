Облегающие лосины телесного цвета набирают популярность среди столичных девушек. Однако не все москвичи в тренде и внешний вид модниц часто удивляет прохожих, ведь на первый взгляд может показаться, что девушка идет с голыми ногами.

Девушек в таких лосинах все чаще можно увидеть на столичных улицах. Прохожие фотографируют модниц, а после выкладывают их фотографии в социальные сети.

Так в апреле пользователи Instagram устроили длинную дискуссию в комментариях к снимку девушки, которая была замечена в подобных легинсах на Патриарших прудах. На девушке была кожаная куртка, легинсы телесного цвета с черными вставками, похожими на ленты, и каблуки.

«Патриаршие — это не только погулять, но и себя показать. Встречайте новинки сезона весна-лето 2021», — была подписана опубликованная фотография.

Мнение пользователей о таком предмете гардероба разделились. Некоторые отметили, что девушка выглядит шикарно, а другие не поняли такой моды.

«Крыша едет что надо», «Позорище», «Обезобразили интеллигентное место», «В детстве это был мой самый страшный сон. Как будто иду по улице в компании друзей и понимаю, что на мне только колготки. При чем вязанные такие, бежевенькие», писали противники набирающего популярность тренда.