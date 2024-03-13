Общество 13 марта 2024, 18:46 Трем участникам банды Леснякова вынесли приговор Мосгорсуд вынес приговор трем участникам банды Леснякова

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Мосгорсуд приговорил участников банды Леснякова, совершившей более 20 убийств в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области, к срокам от 10 лет до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.

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Глава преступной группы Дмитрий Завьялов и Дмитрий Лесняков в настоящее время уже отбывают пожизненный срок. В среду Мосгорсуд озвучил наказание участникам банды Ашоту Мосояну, Валерию Чабанову и Игорю Кузьменко. Их признали виновными в незаконном обороте оружия, участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах и избиениях.

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Еще одного фигуранта дела, Сергея Селина, за истечением срока давности освободили от наказания.

«Назначить Игорю Кузьменко наказание в виде пожизненного лишения в исправительной колонии особого режима, Ашоту Мосояну — 10 лет лишения свободы, Валерию Чабанову — в виде 20 лет лишения свободы», — заявили в СК.

По данным ведомства, с 1999 по 2009 год участники группы совершали разбойные нападения, убийства и иные противоправные деяния. Всего на счету ОПГ порядка 50 особо тяжких преступлений.

Ранее суд в Москве отправил участников международной ОПГ в колонию за сбыт фальшивой валюты.