Общество 15 мая 2023, 14:02 Трем сотрудникам «Вечерней Москвы» вручили звание «Мастер связи»

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Заместитель генерального директора по производству и распространению «ВМ» Иван Курдюмов, директор по производству Сергей Пивнов, директор по распространению Екатерина Мосолова получили звание «Мастер связи», передала «Вечерняя Москва».

Награждение проходило под руководством руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ивана Шубина. Этого звания обычно удостаиваются те работники, которые имеют отношение к отраслям связи и телекоммуникации.

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«Полученную мною награду я считаю коллективной, ведь без помощи моих руководителей генерального директора Георгия Рудницкого, главного редактора Александра Куприянова и своих коллег, настоящих профессионалов», — сказал во время награждения Сергей Пивнов.