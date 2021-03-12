«Трем китам» Киева по возвращению Крыма предрекли фиаско

План Украины по возвращению Крыма, состоящий из «трех китов», ожидает фиаско. Об этом РИА «Новости» сказал Роман Чегринец, сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее рассказал о «трех китах» киевской политики по возвращению Крыма. Первым из них является стратегия по «деоккупации» полуострова, утвержденная СНБО. Вторым — площадка «Крымская платформа», присоединиться к которой Киев пригласил ряд стран, включая Турцию, США, Францию, Британию, Канаду и ФРГ. Третьим «китом» должно стать торжество международного права и восстановление суверенитета.

В Крыму высмеяли план Киева. Чегринец заявил, что не видит в этом никаких «трех китов», максимум — это «сморщенный морской конек». Он подчеркнул, что Крым всегда был и будет российским.

Крымский депутат Алексей Черняк при этом назвал заявление Кулебы «бредом» и признался, что у него нет никакого желания комментировать подобное.

Крым вошел в состав России по результатам народного референдума 2014 года. Подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Россией.