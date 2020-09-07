Трейлер сериала «Шерлок в России» с Матвеевым опубликовали в Сети

Трейлер был опубликован 7 сентября на стриминговом видеосервисе START. Съемки фильма проходили в Петербурге, в том числе в особняке А. А. Половцова.

По сценарию сериала, выслеживая Джека-потрошителя, Шерлок Холмс приходит к выводу, что убийца скрылся в России. Оставив раненого Ватсона в Лондоне, Холмс приезжает в Санкт-Петербург, где находит нового напарника для расследований — доктора Карцева с Пекарной улицы. Вместе они распутывают преступления, несмотря на противодействие местной полиции в лице начальника Трудного.

Главный соперник Холмса — загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный обер-полицмейстер Знаменский.

Премьера «Шерлок в России» на видеосервисе START запланирована на 22 октября. В съемках кроме Матвеева приняли участие также Ирина Старшенбаум, Владимир Мишуков и Константин Богомолов. Для супруга Ксении Собчак эта работа стала первой большой ролью.