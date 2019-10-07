Кошка-пришелец и безумства халата. Вышел трейлер нового сезона «Рика и Морти»

Adult Swim выпустила первый полноценный трейлер четвертого сезона «Рика и Морти». Премьера запланирована на 10 ноября.

В трейлере показаны новые безумные приключения главных героев. Например, они убегают от каракатиц с кошкой-пришельцем, пушка превращает врагов в мячи для американского футбола и вазы с цветами. А с охранником расправляется лабораторный халат.

Шоу стартовало в 2013 году. Его создателями являются Джастин Ройланд и Дэн Хармон. В центре сюжета безумный ученый Рик и его внук Морти, которые исследуют космическое пространство и другие измерения.

Мультсериал «Рик и Морти» стал лучшим Подробнее

Известно, что после третьего сезона Adult Swim заказала Ройланду и Хармону 70 эпизодов. Ожидается, что пятый сезон шоу выйдет вскоре после четвертого. Между третьим и четвертым прошли два года, Хармон пообещал, что это останется самым длительным ожиданием эпизодов.

В России новый сезон «Рика и Морти» покажет телеканал «2×2».