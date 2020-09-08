Трейлер фильма «Дорогие товарищи!» Кончаловского опубликовали в Сети

Фильм рассказывает о разгоне мирной демонстрации, произошедшей в Новочеркасске в 1962 году. Вся информация о событиях была засекречена в течение нескольких десятилетий. По официальным данным, забастовка рабочих электровозостроительного завода и других горожан привела к кровавой развязке: при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 получили ранения. Об этом написал сайт «Дни.ру».

В Российский прокат фильм выйдет в ноябре этого года. В ролях: Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова.

Главная героиня фильма, которую сыграла Юлия Высоцкая, — партийная работница и убежденная коммунистка, которая верит в светлое будущее. Картина снята в технике черно-белого кино.