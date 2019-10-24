Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

Инцидент произошел 9 октября. Ведомство начало служебную проверку, чтобы выяснить, «какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полете, какие показатели были у пациента перед транспортировкой».

На том, что врачи не сделали все возможное для спасения больного, настаивает мать ребенка Ольга. Изданию «Кам 24» она рассказала, что мальчик родился недоношенным — в начале седьмого месяца беременности. У ребенка весом 980 граммов врачи диагностировали порок сердца, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

В начале октября мальчику должны были сделать операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

По словам Ольги, в самолете было жарко и душно. Перед снижением у младенца случился сердечный приступ, затем последовали еще два. Ребенок умер, несмотря на попытки его реанимировать.

Мать младенца сообщила, что в полете у врачей «кончились лекарства и кислород», а кислородный баллон, который принесла стюардесса, не подошел к детской маске.

Женщина написала жалобу в региональный Минздрав и решила направить запрос в прокуратуру.