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    01 февраля 2022, 10:07

    Трехмесячный мальчик умер после кормления коровьим молоком в Петербурге — СМИ

    «Фонтанка»: младенец умер в Петербурге после кормления коровьим молоком

    Ольга Назаркина

    Обстоятельства и причины смерти трехмесячного младенца в Санкт-Петербурге начали выяснять сотрудники полиции. Мальчик умер в съемной квартире на юге города. Перед этим мать покормила его коровьим молоком из бутылочки, сообщил источник «Фонтанки».

    Трехмесячный мальчик умер после кормления коровьим молоком в Петербурге — СМИ

    По данным издания, матери ребенка 31 год, она уроженка Алтайского края. Женщина жила со своим гражданским мужем. Собеседник «Фонтанки» уточнил, что около 07:00 мать покормила сына коровьим молоком из бутылочки и уложила спать рядом с собой.

    В районе 09:00 она обнаружила, что мальчик потерял сознание и у него посинел язык. В полдень домой вернулся ее гражданский муж. Он вызвал скорую, но медики не смогли спасти ребенка.

    По информации источника, у женщины есть еще три ребенка. Им от 6 до 13 лет, они живут в Алтайском крае вместе с бабушкой. В 2014 году мать детей привлекали к административной ответственности за мелкие хищения и неисполнение родительских обязанностей. В Петербурге семья на учете не состояла.