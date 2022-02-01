Обстоятельства и причины смерти трехмесячного младенца в Санкт-Петербурге начали выяснять сотрудники полиции. Мальчик умер в съемной квартире на юге города. Перед этим мать покормила его коровьим молоком из бутылочки, сообщил источник «Фонтанки».

По данным издания, матери ребенка 31 год, она уроженка Алтайского края. Женщина жила со своим гражданским мужем. Собеседник «Фонтанки» уточнил, что около 07:00 мать покормила сына коровьим молоком из бутылочки и уложила спать рядом с собой.

В районе 09:00 она обнаружила, что мальчик потерял сознание и у него посинел язык. В полдень домой вернулся ее гражданский муж. Он вызвал скорую, но медики не смогли спасти ребенка.

По информации источника, у женщины есть еще три ребенка. Им от 6 до 13 лет, они живут в Алтайском крае вместе с бабушкой. В 2014 году мать детей привлекали к административной ответственности за мелкие хищения и неисполнение родительских обязанностей. В Петербурге семья на учете не состояла.