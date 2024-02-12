Общество 12 февраля 2024, 18:17 Трехмерную компьютерную модель для восстановления памятника на могиле писателя Бианки создали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в год юбилея знаменитого писателя Виталия Бианки восстановят скульптуру на его могиле. Для этого специалисты уже создали трехмерную компьютерную модель, сообщил «Петербургскому дневнику» доктор технических наук Вадим Парфенов.

По его словам, для безупречного воссоздания памятника также необходимо будет отсканировать фигуру на могиле и в лаборатории слить две 3D-модели воедино. Сканирование можно будет провести непосредственно на Богословском кладбище, где покоится писатель.

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Отмечается, что работы выполняются в рамках проекта «Петербургского дневника» по восстановлению памятника.