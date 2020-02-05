Трехлетняя малышка из Приморья делила комнату с домашним скотом

Маленькая девочка из Приморья жила в помещении вместе с домашними животными. Это открылось, когда полиция и органы опеки нагрянули в семью с проверкой.

«Участниками рейда выявлена трехлетняя опекаемая девочка, проживающая вместе с опекуном в небольшой комнатке одного из подсобных помещений фермы для крупного рогатого скота на территории крестьянско-фермерского хозяйства», — сказано в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ДФО. Его процитировал портал Nation News.

В комнате девочки также находился загон с телятами и козлятами, мешки с кормом для них и лекарства для животных. В помещении было не убрано, повсюду валялись детские вещи. Там давно не проводился ремонт. Проверяющие рассказали, что увидели неокрашенный пол, нависшие повода и отвалившуюся штукатурку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Малышка жила с бабушкой. Та объяснила, что у нее есть и нормальный дом. Но из-за большого объема работы женщине удобнее жить с девочкой в комнате со скотом. Где родители маленькой жительницы Приморья, неизвестно. Пока опека забрала ребенка у бабушки. Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Уссурийске. Следственный комитет по Приморскому краю организовал доследственную проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.