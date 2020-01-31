Трехлетняя девочка в Новосибирске заболела после отдыха в Китае. Ее проверяют на коронавирус

Трехлетнюю девочку госпитализировали в Новосибирске после того, как она с семьей вернулась из китайского Хайнаня. У ребенка поднялась температура в самолете, девочку проверяют на коронавирус.

Ребенок прибыл в Новосибирск 30 января на самолете из Саньи.

«Оперативно был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, обследование контактных лиц. Заболевший был госпитализирован в 3-ю инфекционную больницу. Его материалы оперативно доставлены в центр „Вектор“, результаты находятся в работе», — рассказала РИА «Новости» замглавы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

В Минздраве уточнили, что в больницу попала трехлетняя девочка, которая отдыхала с родителями на Хайнане. Она почувствовала недомогание в самолете, и ей прямо на борту измерили температуру. Оказалось, что у нее небольшой жар — 37,7.

После посадки самолета медики взяли у девочки анализы и еще раз, когда ее привезли в больницу. Их результат будет известен в пятницу.

Врачи также обследовали 172 пассажиров и семь членов экипажа, которые летели вместе с заболевшей девочкой. У 33 человек не удалось взять анализы, поскольку они торопились на стыковочный рейс. Все мероприятия в аэропорту заняли около двух часов.

По последней информации, жертвами нового коронавируса в Китае стали 213 человек, заразились около 9,7 тысячи человек.