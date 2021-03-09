Трехлетний ребенок попал в больницу с отравлением неизвестным веществом в Петербурге

Трехлетний ребенок попал в больницу в Санкт-Петербурге. У него диагностировали отравление неизвестным веществом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бабушка малыша рассказала, что он ел конфеты, а через полчаса потерял сознание. Уточняется, что мать мальчика не находилась дома в этот момент. Она стоит на учете в психоневрологическом диспансере за невыполнение родительских обязанностей. Также у женщины есть судимость за хранение и распространение наркотиков.